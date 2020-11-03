Людей эвакуировали с нидерландского вокзала из-за «подозрительной ситуации»

https://static.news.ru/photo/c05bbd86-1e0d-11eb-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick van Katwijk/Global Look Press

С центрального вокзала нидерландского города Утрехта эвакуировали людей в связи с «подозрительной ситуацией». Поезда прекратили движение на участке у города.

В результате подозрительной ситуации в поезде на станции центрального вокзала Утрехта движение было заблокировано, станция была эвакуирована, — сообщили в местной полиции.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого, однако обстоятельства ЧП в сообщении ведомства в Twitter не указываются .

Naar aanleiding van een verdachte situatie in een trein op #Utrecht #CS is het treinverkeer gestremd en het station ontruimd. De politie zoekt in de trein naar een persoon. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) November 3, 2020

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