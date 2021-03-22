Независимая комиссия не выявила риска тромбозов из-за вакцины AstraZeneca

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Британско-шведская компания AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбозов среди получивших её вакцину от коронавируса.

Также по данным Оксфордского университета, по итогам третьего этапа клинических испытаний в США, Чили и Перу вакцина AstraZeneca продемонстрировала высокую степень эффективности. Так, вакцина показала эффективность в 79% случаев против заболевания коронавирусом с симптомами и в 100% случаев защитила от тяжелого течения болезни с осложнениями, пишет РИА Новости.

Как сообщал ранее NEWS.ru, специалисты Германии и Норвегии провели два независимых исследования, в результате которых выяснили, как вакцина британско-шведского производства AstraZeneca может провоцировать появление тромбов. Вакцинация способна вызывать аутоиммунную реакцию, которая, в свою очередь, провоцирует появление сгустков крови. Именно это, по мнению специалистов, является причиной отдельных случаев тромбоэмболических осложнений у пациентов в Европе.

После целого ряда сообщений о летальных исходах после вакцинации 18 марта Европейское агентство лекарственных средств признало препарат AstraZeneca эффективным. В организации отметили, что преимущества от его использования перевешивают риски. Сразу же после заявления ЕМА о возобновлении вакцинации сообщили в Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Словении и Нидерландах. При этом по-прежнему воздерживаются от применения препарата в Болгарии, Дании, Индонезии, Ирландии, Конго, Норвегии, Румынии, Таиланде и в некоторых других странах.