Незаменимые есть: Меркель разочаровалась во втором преемнике подряд

Однажды уже разочаровавшись в своей преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр, канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с бунтом нового кандидата на её пост. Глава правительства публично отчитала председателя своей партии ХДС Армина Лашета за преждевременную отмену коронавирусных ограничений, но он виноватым себя не считает.

Заболеваемость COVID-19 в Германии продолжает расти, несмотря на то что в стране действуют довольно жёсткие ограничения. Реагируя на очевидную усталость немцев от карантина, главы некоторых федеральных земель объявили о том, что начнут отменять часть экстренных мер. Так, небольшой регион Саар собирается открыть магазины, спортивные и развлекательные центры сразу после Пасхи (4 апреля по григорианскому календарю). Между тем в Берлине дали указание не ослаблять меры, если заболеваемость поднимается выше 100 заражённых в день на 100 тыс. человек.

В телеинтервью канцлер Ангела Меркель, почти повторяя знаменитую фразу королевы Виктории, заявила, что её такой расклад дел отнюдь не веселит.

Некоторые земли очень вольно интерпретируют правила, — подчеркнула Меркель. — Это меня не радует.

Канцлерин намекнула на то, что федеральное правительство может взять больше контроля над коронавирусными ограничениями в землях, если ситуацию не удастся разрешить по-другому. Сейчас порядок ограничений определяют главы регионов. Правда, подобный шаг будет чреват для Меркель репутационным ущербом: концентрация власти в Берлине ассоциируется у немцев со временами нацизма.

В числе нарушителей глава правительства упомянула и премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, который также недавно стал председателем партии ХДС и де-факто преемником Меркель. Он принял решение не закрывать магазины, несмотря на пугающую статистику заболеваемости, настояв, чтобы они оставались открытыми при условии предварительной записи и теста на коронавирус перед посещением. После выговора Меркель он не поменял своего мнения.

Армин Лашет Marcel Kusch/dpa-POOL/Global Look Press

Северный Рейн-Вестфалия следует правилам в полной мере и во всех районах, — заявил Лашет.

Поведение Лашета может стать определяющим фактором в выборе кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС. В середине марта новый лидер христианских демократов уже показал себя не с лучшей стороны, не сумев обеспечить хороший результат партии на земельных выборах в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. При этом популярность фигуры Лашета среди рядовых избирателей невысока: пост председателя ХДС он занял благодаря заступничеству партийных функционеров.

Всё это добавляет очков министру внутренних дел Маркусу Зёдеру. Он возглавляет баварский Христианско-социальный союз, младшего партнёра ХДС по коалиции, и в обычных условиях имел бы весьма призрачные шансы на кресло канцлера. Но кризис лидерства в ХДС, который впервые с 2005 года пойдёт на выборы без Меркель, заставляет немецких консерваторов возлагать всё больше надежд на Зёдера.

Зёдер как будто сам почувствовал, что сейчас не время спорить с Меркель. После её интервью он заявил, что согласен с канцлером по поводу необходимости сохранять ограничения и наделить федеральное правительство большей властью в этом вопросе.

Я с самого начала говорил, что мог бы себе вообразить больше федеральной власти в вопросе защиты от инфекции, — отметил Зёдер. — Я полностью это поддерживаю.

Впрочем, Ангела Меркель, похоже, сама не может определиться, насколько жёсткими могут быть правила. После того как канцлерин заявила об ужесточении ограничений на пасхальных праздниках, ей пришлось публично извиняться перед парламентом за подобное решение. Парламентская оппозиция была особенно возмущена, что правительство хотело закрыть все магазины на праздники, но не стало запрещать поездки на испанские курорты, с которых, как предполагается, началась вторая волна пандемии в Европе в конце лета.