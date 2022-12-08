Несколько сотен бойцов спецназа вторглись на север Косово и Метохии «Вечерне новости»: сотни бойцов спецназа вторглись на север Косово и Метохии

Фото: https://www.baynews9.com/fl/tampa/ap-top-news/2019/05/28/serbian-troops-placed-on-alert-after-kosovo-police-arrests

В населенный сербами север Косово и Метохии вторглись несколько сотен спецназовцев полиции непризнанного Косово, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вечерне новости». Отмечается, что от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вошли в регион и заблокировали город Косовска-Митровицу. Согласно брюссельским соглашениям, без официального разрешения со стороны руководителей четырех сербских муниципалитетов силы косовской полиции не имеют права въезжать на север края, который населен сербами.

От 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вошли на территорию на севере Косово и Метохии и заблокировали Косовска-Митровицу, — сказано в публикации.

По словам журналистов, руководство непризнанного Косово в лице премьера Альбина Куртиа таким способом «перешло к финальной стадии оккупации севера Косово и Метохии».

Власти Косово до конца текущего года намерены подать заявку на вступление в Евросоюз, ранее заявила президент непризнанной республики Вьоса Османи. Она подчеркнула, что страна рассчитывает на всеобщую поддержку. По словам Османи, ЕС пора «переходить от слов к делу». Она добавила, что сербский президент Александр Вучич продолжает руководствоваться «старым мышлением». Османи призвала его определиться, какую сторону он занимает: «украинскую или российскую».