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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии и бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек заявил о важности сближения Европы с Россией для возобновления взаимовыгодных отношений.

Политик задался вопросом, как будет выглядеть мир через 15–20 лет. По его мнению, вокруг Китая может «сформироваться полюс», в который войдут также Вьетнам, Корея и Япония, образовав «экономическую мировую державу». Вторым таким союзом, считает Платцек, станут США, вероятно, с Канадой и Мексикой.

Открытый вопрос, будет ли третий полюс и кто его сформирует? Если это будет ЕС, то, на мой взгляд, ему нужна Россия, — заявил политик в интервью RND.

По мнению бывшего премьер-министра Бранденбурга, достаточным основанием для нормальных взаимоотношений с Россией является то обстоятельство, что между странами нет океана.

Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента, а такое может произойти, то мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире, — подчеркнул Платцек.

Он также выразил уверенность в том, что пришло время переосмыслить антироссийские санкции, так как ограничения навредили обеим сторонам. Без участия России, считает политик, Евросоюзу не удастся решить такие сложные вопросы, как изменение климата, проблемы угрозы терроризма, беженцев, разоружения, безопасности на Ближнем и Среднем Востоке.

Как писал NEWS.ru, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в ответ на санкции против участников проекта «Северный поток — 2» Германия должна ввести штрафные пошлины на газ из США.