Немецкий историк заявил о приближении «ядерной анархии»

Немецкий историк Михаэль Штюрмер заявил, что вскоре человечество столкнётся с «ядерной анархией, о которой предупреждал Кеннеди».
По мнению историка, модель сдерживания ядерного вооружения, которая работала долгие годы, и лидерство США, России, Великобритании и Франции в этом вопросе уже отходят на второй план. Так как ядерное вооружение появляется у Индии, Пакистана, Северной Кореи и Ирана, а Китай включается в борьбу за власть,
Михаэль Штюрмер отмечает, что США надоело быть лидером, а Россия пока пытается включиться в мировую политику.
Россия же при Владимире Путине всё ещё разбирает обломки империи, но вновь пытается вернуться в мировую политику, — привели слова историка «Известия».
Он добавляет, что дополнительно угрозу несёт развитие космоса и цифровых технологий, которые помогут «нанести удар скрытно».
Эксперт заключает, что восстановить стратегическое равновесие поможет «масштабное устрашение с помощью НАТО».
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство государственной безопасности КНР подписало документ о подготовке страны к вооружённой конфронтации с США. Также в китайских СМИ появилась информация о необходимости усилить ядерный арсенал страны.
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