Немецкий историк заявил о приближении «ядерной анархии»

https://static.news.ru/photo/7ddfcab2-ab43-11e9-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкий историк Михаэль Штюрмер заявил, что вскоре человечество столкнётся с «ядерной анархией, о которой предупреждал Кеннеди».

По мнению историка, модель сдерживания ядерного вооружения, которая работала долгие годы, и лидерство США, России, Великобритании и Франции в этом вопросе уже отходят на второй план. Так как ядерное вооружение появляется у Индии, Пакистана, Северной Кореи и Ирана, а Китай включается в борьбу за власть, сообщают «Известия».

Михаэль Штюрмер отмечает, что США надоело быть лидером, а Россия пока пытается включиться в мировую политику.

Россия же при Владимире Путине всё ещё разбирает обломки империи, но вновь пытается вернуться в мировую политику, — привели слова историка «Известия».

Он добавляет, что дополнительно угрозу несёт развитие космоса и цифровых технологий, которые помогут «нанести удар скрытно».

Эксперт заключает, что восстановить стратегическое равновесие поможет «масштабное устрашение с помощью НАТО».

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство государственной безопасности КНР подписало документ о подготовке страны к вооружённой конфронтации с США. Также в китайских СМИ появилась информация о необходимости усилить ядерный арсенал страны.