В Китае готовятся к вооружённой конфронтации с США. Об этом свидетельствует документ, подготовленный для Министерства государственной безопасности КНР. По мнению его авторов, пандемия усилила конфронтацию Вашингтона и Пекина, поэтому нельзя исключать военных столкновений. Чуть позже в пропавительственном СМИ Китая вышла колонка с призывом нарастить ядерный арсенал страны до тысячи боеголовок.

Колонка появилась в издании Global Times, англоязычной газете, созданной под эгидой «Жэньминь жибао» — официального печатного органа Коммунистической партии Китая. В статье главный редактор Global Times Ху Сицзинь утверждает , что в ближайшее время стране нужно нарастить количество ядерных боеголовок до тысячи, а число стратегических ракет «Дунфэн-41» — до 100.

Мы миролюбивая нация и взяли на себя обязательство никогда не применять ядерное оружие первыми, но нам нужен более обширный ядерный арсенал, чтобы обуздать стратегические амбиции США, — утверждает главный редактор Global Times. — Может быть, нам придётся решать более серьёзные проблемы в ближайшем будущем, что потребует поддержки ракет «Дунфэн» и «Цзюйлан».

Ху Сицзинь называет тех, кто думает, что ядерное оружие бесполезно, «наивными детьми». По его мнению, именно ядерные боеголовки сдерживают агрессию Вашингтона в отношении Пекина. И эта проблема становится особенно актуальной на фоне «иррационального» поведения США в последние месяцы.

Китай и без того наращивает и модернизирует свой ядерный арсенал в последние годы. За 15 лет он удвоил его, и, по оценкам исследователей, сегодня он приближен к 300 боеголовкам. Впрочем, существуют опасения, что реальная цифра гораздо больше, так как Китай не участвует в механизмах контроля над вооружениями, что позволяет ему скрывать данные.

Liuhuiyu/Global Look Press

Исследователи также отмечают наращивание военно-морских сил КНР, включая ожидаемое строительство двух авианосцев и трёх военных кораблей. Это может привести не только к конфликту Пекина с региональными державами, с которыми он ведёт спор за господство над Южно-Китайским морем, но и к столкновению с американскими и британскими кораблями, полагает старший научный сотрудник в Исследовательском институте внешней политики Джереми Блэк. Аналитик добавляет, что пандемия коронавируса, охватившая весь мир, но быстро сошедшая на нет в Китае, даёт ему даже больше возможностей, чем вооруженные силы.

Так, согласно недавно обнародованным данным, в апреле экспорт из КНР увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло несмотря на то, что спрос почти на все товары, кроме медицинских, в мире резко упал, а Китай ещё не полностью оправился от последствий эпидемии. Скорее всего, увеличения экспорта удалось достичь за счёт того, что КНР поставляла как раз медицинские товары, причём в огромных количествах. В условиях, когда почти все развитые страны столкнулись с беспрецедентным экономическим кризисом, Китай захватывает новые рынки и увеличивает свою экономическую мощь.

Тем временем президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео повысили градус негативной риторики в отношении Пекина. Американские политики возлагают на азиатскую державу вину за возникновение пандемии и сокрытие информации о коронавирусе. Помпео даже активно поддерживает неподтверждённую теорию о том, что COVID-19 «сбежал» из лаборатории в Ухани. Трамп угрожает наложить на китайские товары дополнительные ввозные пошлины, а его администрация обдумывает возможные варианты санкционного давления. В Пекине не могли не заметить накала страстей в Вашингтоне, необычного даже в условиях торговой войны.

В начале мая журналистам Reuters стало известно о содержании доклада, подготовленного Китайским институтом современных международных отношений для Министерства госбезопасности КНР. В нём говорится, что волна антикитайских настроений в США при наихудшем сценарии может закончиться военной конфронтацией, поэтому к ней нужно быть готовым.

Как считает Джереми Блэк, в сложившихся условиях Западу стоит сближаться с Россией, так как Китай, очевидно, оттесняет её с «поста» главного противника США и Европы. Конечно, признаёт эксперт, сделать это будет непросто, так как Москва уже построила дружественные отношения с Пекином, и перетянуть её на свою сторону будет нелегко. Однако для взаимодействия с Россией у Запада уже есть отработанный механизм — НАТО. В то же время слаженного подхода к отношениям с Китаем у западных стран нет, поэтому так проблематично дать ему отпор, заключает Блэк.