Власти немецкого города Билефельда заплатят миллион евро тому, кто убедительно докажет, что города не существует.
Об этом сообщает интернет-ресурс
Сатирическая теория, утверждающая, что Билефельда нет, появилась в 1994 году. По мнению автора идеи Ахима Хельда, те, кто утверждают, что Билефельд существует, участвуют во всемирном заговоре. В существовании находящегося в 205 милях от Берлина города однажды в шутку усомнилась канцлер Германии Ангела Меркель.
В распространении теории заговора ранее обвинили президента США Дональда Трампа, как писал News.ru. Оппоненты Трампа утверждали, что президент необоснованно пытался связать Билла Клинтона со смертью в заключении финансиста Джеффри Эпштейна.