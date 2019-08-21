https://static.news.ru/photo/94ee761a-c446-11e9-b69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Blossey/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти немецкого города Билефельда заплатят миллион евро тому, кто убедительно докажет, что города не существует.

Об этом сообщает интернет-ресурс ITV . Городские чиновники пообещали, что отдадут вознаграждение только тому, кто представит веские и неопровержимые доказательства, однако добавили, что «нет пределов для творчества».

Сатирическая теория, утверждающая, что Билефельда нет, появилась в 1994 году. По мнению автора идеи Ахима Хельда, те, кто утверждают, что Билефельд существует, участвуют во всемирном заговоре. В существовании находящегося в 205 милях от Берлина города однажды в шутку усомнилась канцлер Германии Ангела Меркель.

В распространении теории заговора ранее обвинили президента США Дональда Трампа, как писал News.ru. Оппоненты Трампа утверждали, что президент необоснованно пытался связать Билла Клинтона со смертью в заключении финансиста Джеффри Эпштейна.