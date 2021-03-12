Немецкий депутат оценила шансы «Спутника V» получить одобрение в ЕС

https://static.news.ru/photo/88235644-83d0-11eb-b4f9-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель надеется, что у вакцины от нового коронавируса «Спутник V», разработанной в РФ, шанс на одобрение в ЕС такой же, что и у других препаратов. Это обеспечивает реальную конкуренцию технологий.

Я надеюсь, что у «Спутника V» те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе, — отметила депутат.

По её словам, члены фракции во время визита в Москву получили «дружеское предложение» поставить себе российскую вакцину. Однако они пока этим не воспользовались, сообщает РИА Новости.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало постепенную экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Зарубежное ведомство проверит вещество на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Политик отметила, что представители АдГ во время визита в Москву получили «дружеское предложение» поставить себе вакцину РФ, но не воспользовались им, пишет РИА Новости.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создан специалистами центра Чумакова).

«Спутник V» прошёл регистрацию более чем в 50 странах. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венгрия, Египет, Мексика, Турция, Черногория и другие. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что препарат зарегистрирован и в его стране. Он отметил, что поставки препарата в республику начнутся «уже скоро».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал первый замминистра здравоохранения страны Элсиу Франку. Он отметил, что после подписания соглашения требуется скорейшее разрешение на использование препарата в чрезвычайной ситуации.