Немецкий депутат назвал фейками утверждения о «вторжении» России на Украину

Заявления, что Россия нападёт на Украину, были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ, заявил РИА Новости немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах. По мнению парламентария, реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс.

Крах подчеркнул, что Россия сейчас отводит войска, как и было объявлено.

Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападёт, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня «Д», были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ, — сказал он.

Крах считает, что войну с Россией может спровоцировать нападение Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР или интеграция Украины в НАТО.

Как заявил президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, Россия начнёт вторжение на Украину 16 февраля. По данным Белого дома, наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг предположения о том, что Россия имеет план вторжения на территорию Украины в среду. Дипломат подчеркнул, что у Москвы нет планов нападения ни в следующую среду, ни в какую-либо ещё.