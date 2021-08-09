Немецкие земли вернут властям более 2 млн доз вакцин от COVID

Земли в Германии планируют вернуть федеральным властям не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции из-за спада спроса на прививки. Об этом сообщает издание Welt.

Отмечается, что 14 из 16 федеральных земель хотят вернуть препараты и в понедельник, 9 августа, предоставить данные о точном количестве в Министерство здравоохранения Германии. В первую очередь земли хотят отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson & Johnson. Невостребованные дозы будут направлены в страны, где существует дефицит вакцин от коронавируса.

Ранее в США сообщили о резком ускорении распространения коронавирусной инфекции. В Штатах за субботу, 7 августа, было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это в 10 раз больше, чем в начале июля. Представители системы здравоохранения выражают опасения, что рост госпитализаций и летальных исходов продолжит увеличиваться, если большая часть населения не вакцинируется.