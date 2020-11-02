Немецкие политики хотят убрать из конституции термин «раса»

https://static.news.ru/photo/58fa4efa-1cff-11eb-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

В правительстве Германии обсуждают идею отказа от использования термина «раса» в конституции страны. Об этом заявила глава Минюста ФРГ Кристина Ламбрехт.

Везде, где есть разговоры о расах, оживают предрассудки и расистская агитация, — сказала она изданию Аugsburger-Аllgemeine.

Министр пояснила, что статья о недопустимости дискриминации по признаку расы содержится в конституции страны с 1949 года. Тогда этот термин использовался для чёткого дистанцирования от расовой идеологии нацистов. Сегодня же понятие расы считается несостоятельным и справедливо критикуется, добавила Ламбрехт.

Немецкие политики не планируют удалять термин «раса» из конституции без замены, заверила министр. При этом она не назвала возможных вариантов.

Ранее NEWS.ru писал, что вокруг российского футбольного клуба «Краснодар» разгорелся расистский скандал. Большинство его игроков отказались преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение») перед матчем с лондонским «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Футболистов «Краснодара» раскритиковали за это британские СМИ и пользователи соцсетей.