Немецкая журналистка назвала приглашение Шольца в Киев 9 мая «провокацией» Журналистка из ФРГ Шварцер назвала провокацией приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая

Алиса Шварцер / Фото Oliver Berg/Global Look Press

Решение президента Украины Владимира Зеленского пригласить канцлера ФРГ Олафа Шольца на День Победы в Киев является «беспрецедентной провокацией». Такое мнение выразила немецкая журналистка Алиса Шварцер, пишет Die Welt. Она отметила, что политика украинского лидера по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит «сомнительной».

Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. <...> Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины, — сказала она.

Также Шварцер прокомментировала открытое письмо немецких интеллектуалов к властям, в котором они призвали отказаться от вооружения Украины из-за опасений возможной эскалации конфликта. Обращение подписали около 250 тысяч человек. По её словам, это открытое письмо «выбило пробку из бутылки».

В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить, — добавила Шварцер.

Зеленский в начале мая заявил, что ждёт Олафа Шольца в Киеве 9 мая. Поездка в такой значимый день, по словам украинского президента, может стать «мощным политическим шагом».

До этого Шольц заявлял, что не может поехать на Украину. Он отмечал, что этому мешает решение Зеленского не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Визит Штайнмайера планировался на 13 апреля, однако в Киеве тогда его приезд назвали нежелательным. Таблоид Bild писал, что Зеленский отказался принять президента Германии в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы, а также его поддержки проекта газопровода «Северный поток-2».