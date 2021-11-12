Немецкая Welt «объяснила» разгром Вермахта под Москвой

Проблемы с материально-техническим обеспечением Вермахта стали причиной провала операции «Тайфун», в ходе которой немецко-фашистские войска должны были захватить Москву. Об этом в германском издании Die Welt пишет Флориан Штарк.

Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр, — утверждает автор.

Именно набор этих факторов стал причиной задержки продвижения немцев. которые «так и не пришли в Москву», «охваченную хаосом».

В это же время, по словам автора материала, Иосиф Сталин «устроил пирушку» ради двух западных магнатов: британского лорда Бивербрука и американца Аверелла Гарримана. Гостям подавали икру, поросят, мороженое, коньяк.

Ситуация в Москве в октябре 1941 года приобрела характер критической. В городе было объявлено осадное положение, население и предприятия эвакуировались, на улицах строили баррикады, минировали инфраструктуру. Одновременно с этим средства ПВО отбивали атаки гитлеровских люфтваффе, из жителей формировалось народное ополчение. Со дня на день ожидался штурм города: к ноябрю передовые отряды группы армий «Центр» стояли всего в 70–100 километрах от центра столицы.

Битва за Москву происходила на пространстве, границы которого проходили на севере по Волге от Калязина до Ржева, а западе по линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге по условной линии Ряжск — Горбачёво — Дятьково.

Пятого декабря советским войскам удалось переломить ситуацию и начать контрнаступление по всему фронту под столицей. В результате гитлеровцы были отброшены на 150–300 километров от Москвы.

В результате поражения под Москвой немцы отступили впервые с сентября 1939 года.