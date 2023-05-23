Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России Глава разведслужбы Германии Бруно Каль не увидел признаков военного ослабления России

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил в интервью газете Welt, что Россия не проявляет признаков военного ослабления. По его словам, Россия по-прежнему обладает способностью вести военные действия в долгосрочной перспективе.

Он также отметил, что Москва способна увеличить численность военнослужащих, арсенал оружия и боеприпасов.

В этом отношении нельзя говорить о слабости или о возможности сворачивания деятельности, — подчеркнул Бруно Каль.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские Харьков и Одесса войдут в состав России после ответного удара Москвы на контрнаступление ВСУ. Такой поворот событий он назвал возможным на фоне того, что «украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы».

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на полях саммита «Большой семерки» объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Американский лидер пообещал, что на Украину будут отправлены новые боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

Ранее сообщалось, что профессор факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что в Киеве специально занижают важность своего возможного контрнаступления. Такими действиями на Украине готовят западных союзников к возможному провалу, пояснил он.