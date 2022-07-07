Немцы призвали Шольца уйти в отставку Читатели Die Welt призвали Шольца уйти в отставку после слов о России

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Олаф Шольц

Читатели газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца подать в отставку после того, как он обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия, сообщает РИА Новости. Под публикацией издания комментаторы уличили политика в двуличности, так как он поддерживает санкции против Москвы, но негодует из-за зеркального ответа российских властей.

Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику, — написал один из читателей.

Некоторые комментаторы обвинили правительство Германии в ненависти к своим гражданам, один из читателей назвал политику немецких властей провальной, так как они поддерживают санкции, которые сказываются на населении.

Ранее стало известно, что каждый второй житель ФРГ боится замерзнуть будущей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе. О своих худших опасениях по поводу инфляции заявили 75% немцев.