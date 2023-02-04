Немцев поругали за недостаточную экономию газа Глава Федерального сетевого агентства Германии Мюллер: немцы сэкономили слишком мало газа

Фото: Piero Nigro / Alto Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своем Twitter-аккаунте обвинил жителей Германии в недостаточной экономии газа. По его словам, потребление газа в третью и четвертую неделю января снизилось на 9% по сравнению со средним уровнем спроса за предыдущие несколько лет. По данным ведомства, газовые хранилища в Германии заполнены на 78%.

Потребление газа в третью и четвертую неделю января снизилось на 9% по сравнению со средним уровнем спроса с 2018 по 2021 год, — написал Мюллер.

Первоначально прогнозировалась заполненность хранилищ на уровне в 40%. Мюллер отметил, что данная разница позволит подготовить страну к следующей зиме.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призвал использовать замороженные в стране активы россиян на закупку газа и угля. Он призвал оппозиционных политиков поддержать его решение. По мнению Моравецкого, такие меры нанесут серьезный удар по экономике России и облегчат жизнь полякам. Также он высказал мнение, что введенные странами Запада санкции против России действуют половинчато. По словам Моравецкого, Россия научилась обходить и избегать ограничения, а за счет повышения цен на сырье российский бюджет стал получать больше средств, чем раньше.