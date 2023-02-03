Премьер Польши захотел купить газ и уголь на изъятые российские активы

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал использовать замороженные в стране активы россиян на закупку газа и угля. В интервью Interia он призвал оппозиционных политиков поддержать его решение. По мнению Моравецкого, такие меры нанесут серьезный удар по экономике России и облегчат жизнь полякам.

Я был одним из первых политиков, который сказал, что сильный удар по российской экономике, адекватный военным преступлениям, будет заключаться в конфискации российского имущества. Еще раз обращаюсь к оппозиции с призывом поддержать предложение о внесении изменений в конституцию, дающих возможность конфискации российской собственности. <...> Мы на эти средства купим газ или уголь и благодаря этому снизим цены для всех поляков, — подчеркнул премьер.

Также он высказал мнение, что введенные странами Запада санкции против России действуют половинчато. По словам Моравецкого, Россия научилась обходить и избегать ограничения, а за счет повышения цен на сырье российский бюджет стал получать больше средств, чем раньше.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявил, что в случае изъятия своей госсобственности за рубежом Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти.

Мишель также отметил, что власти ЕС будут проводить дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.