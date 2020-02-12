https://static.news.ru/photo/7d22dcca-4da2-11ea-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: politie.nl

Неизвестный злоумышленник отправляет в офисы различных компаний в Нидерландах посылки со взрывчаткой, требуя с них выплаты в биткоинах. Полиции пока не удалось установить его личность.

Сразу два взрыва прогремели в Амстердаме 12 февраля. Первый — в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro, второй — в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал.

Кроме того, полиция обнаружила ещё одну подозрительную посылку в отделении ABN Amro в Маастрихте. Бомбы в ней не оказалось.

Некоторое время назад посылки со взрывчаткой получили несколько компаний в Амстердаме, Маастрихте, Роттердаме и Утрехте. Все они были отправлены якобы из подразделения налоговой службы с несуществующим адресом.

О том, что происходящее является делом рук вымогателя, изданию De Telegraaf рассказали источники, близкие к следствию. При этом они не уточнили сумму, которую требует злоумышленник.

Ранее NEWs.ru писал, что в Москве и Подмосковье неизвестные «заминировали» все торговые центры «Леруа Мерлен». Полиция проводит проверку анонимных сообщений.