Неизвестный злоумышленник отправляет в офисы различных компаний в Нидерландах посылки со взрывчаткой, требуя с них выплаты в биткоинах. Полиции пока не удалось установить его личность.
Сразу два взрыва прогремели в Амстердаме 12 февраля. Первый — в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro, второй — в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал.
Кроме того, полиция обнаружила ещё одну подозрительную посылку в отделении ABN Amro в Маастрихте. Бомбы в ней не оказалось.
Некоторое время назад посылки со взрывчаткой получили несколько компаний в Амстердаме, Маастрихте, Роттердаме и Утрехте. Все они были отправлены якобы из подразделения налоговой службы с несуществующим адресом.
О том, что происходящее является делом рук вымогателя, изданию De Telegraaf
Ранее NEWs.ru писал, что в Москве и Подмосковье неизвестные «заминировали» все торговые центры «Леруа Мерлен». Полиция проводит проверку анонимных сообщений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен