Неизвестный ранил православного священника в Лионе

https://static.news.ru/photo/9c8bd574-1b99-11eb-89b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Священник получил огнестрельное ранение недалеко от Греческой православной церкви во французском Лионе. По предварительным данным, нападавшему удалось скрыться.

Пострадавший священнослужитель госпитализирован. По его словам, он не знаком с нападавшим. Как сообщает местное издание Le Progres со ссылкой на очевидцев, рядом с церковью были слышны два выстрела. В настоящее время район происшествия перекрыт, полиция ищет злоумышленника.

Во Франции продолжаются нападения после убийства 16 октября в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати. Как сообщал NEWS.ru, причиной убийства стала демонстрация учителем во время уроков карикатур на пророка Мухаммеда. Убийца — 18-летний Абдулак Анзоров, был убит при задержании.

На следующий день в знак солидарности с убитым учителем карикатуры на пророка мусульман были показаны на стене ратуши во французском городе Монпелье, а президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку этим действиям.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.