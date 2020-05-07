Не знавшая о беременности медсестра родила дочь после 12-часовой смены

https://static.news.ru/photo/50c25ae0-9067-11ea-8809-fa163e074e61_660.jpg Эмма Хиндмарш Фото: Emma Hindmarsh/facebook.com

Жительница британского Сандерленда не замечала своей беременности и приняла прибавку в весе за последствия частых перекусов на карантине. В результате 31-летняя Эмма Хиндмарш родила дочь ночью прямо в своей спальне.

2 мая медсестра психиатрического отделения вернулась домой после 12-часовой рабочей смены. Мужу она пожаловалась на ужасные боли в животе. Эмма приняла две таблетки, а спустя два часа родила ребёнка весом 2,5 кг.

Отец малышки написал в посте в Facebook, что она появилась на свет «как гром среди ясного неба». Девочку назвали Изабель Роуз.

Ранее NEWS.ru писал, что не подозревавшая о скором пополнении жительница Великобритании приняла схватки за кишечную инфекцию. Во время беременности Стефани работала в баре, пила пиво и поднимала тяжёлые вещи.