Не пришло ли время украинского правительства в изгнании? Победа в военной операции куётся не только на полях сражений

Военные сопровождают сдавшегося в плен украинского военнослужащего с «Азовстали» / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Понятно, что победу в военной операции с далеко идущими геополитическими целями одерживают не только ударами беспилотников и танковыми прорывами, есть ещё политическая и психологическая составляющие. И тут на память приходит опыт Великой Отечественной, когда число сдавшихся в плен нацистов перевалило за сотни тысяч. Их ведь не только проводили по улицам столицы и предлагали честным трудом по восстановлению ими же разрушенного заработать на билет на родину. С пленными тогда очень плотно работали, превращая в идеологических союзников.

Вот и теперь необходимо вести активную работу с украинскими пленными, не концентрируясь исключительно на гуманитарных аспектах вроде горячего питания и медицинской помощи. Особенно теперь, когда даже наш миролюбивый МИД со своей постоянной озабоченностью констатировал провал переговоров, а на деле — их полную невозможность, учитывая, что решения принимают уже не в Киеве и не в офисе президента Зеленского.

Необходимо заглядывать за горизонт нынешних боёв, намечая контуры как минимум нейтральной Украины. Понятно, что многие нынешние пленные, а еще недели назад насильно мобилизованные бойцы ВСУ, имеют уже свой счёт к киевскому режиму. И уже пора, видимо, и им поручать устанавливать контакты с действующими армейскими частями, объяснять условия сдачи, которые не имеют ничего общего с садизмом нацбатов. Уже сейчас вовсю работает сарафанное радио, разоблачающее киевские измышления о казнях пленных, но обращения однополчан через соцсети и просто на радиоволнах многократно усилят эффект.

Вообще, пришло время формировать не только военно-гражданские администрации на освобождённых украинских землях, но и комитеты пленных украинских солдат типа «Свободной Германии». То есть структуры из украинских граждан в солдатском камуфляже, решивших прекратить проливать кровь, которые уже не просто выступили бы против режима Зеленского, но поддержали бы программу построения новой нейтральной и процветающей Украины.

Вооружённые силы Украины shutterstock.com

Впрочем, видимо, не помешало бы и формирование украинского правительства в изгнании. И это не случай с какой-нибудь Тихановской, своим невежеством скомпрометировавшей саму идею. В России находится немало разного рода бывших украинских министров, высокопоставленных чиновников, россыпь экспертов. Причём все они любят порассуждать об ошибках и провалах Зеленского. И вот с таким правительством из людей достаточно авторитетных Москва и могла бы вести переговоры о будущем Украины, выступая не «агрессором», а силой на стороне конструктивной части исконного украинского общества.

Естественно, такая политика могла бы стать переломным моментом в психологической войне, в информационном противоборстве, в котором пока мы уступаем. Особенно новая наступательная тактика выглядит своевременно на фоне многочисленных утечек о якобы готовящемся в Киеве госперевороте. Как утверждается, западные кукловоды хотят перезагрузить систему, вывести Зеленского из игры, дабы повесить на него всю ответственность за неудачу на фронтах. И передать бразды правления военному командованию, в частности командующему ВСУ Валерию Залужному.

При таком раскладе власть в Киеве уже потеряла бы свою прежнюю условную легитимность. И появление новых оппозиционных структур, поддержанных нашей военной силой, могло бы кардинально поменять психологическую ситуацию в стране.