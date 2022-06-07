«Не нужно плодить республики»: политолог о будущем украинских регионов Политолог Михайлов: Украина потеряет свою государственность после спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Все области, которые попадут под контроль армии РФ в ходе спецоперации на Украине, должны перейти под контроль России, потому что «не нужно плодить эфемерные республики», заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его мнению, после завершения военных действий Украина потеряет свою государственность, а ее регионы станут «частью русского мира», передает «360».

Думаю, все области, которые попадут под контроль РФ, не вернутся Украине, страна потеряет государственность. Хочу, чтобы освобожденные регионы стали частью единого русского мира. Нам не нужно плодить эфемерные республики в будущем. Если у них есть желание, то их надо принимать в состав РФ, — подчеркнул Михайлов.

По словам политолога, российские силовики «стирают с Земли» украинских силовиков, ВСУ теряют моральный дух. Из-за успехов армии РФ перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит выбор: бежать или пытаться договориться о мире, подчеркнул Михайлов. Он считает, что «мир устал» от Украины, поэтому западные кураторы провоцируют конфликт, чтобы страна «билась до последнего украинца».

Ранее Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. В то же время Зеленский заявил, что тупиковое положение в конфликте с РФ — «не вариант» для Киева, и вновь призвал Запад оказать Украине военную поддержку.