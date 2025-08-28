День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:17

«Не можем себе позволить»: в Швеции создали недорогое средство против БПЛА

Шведский концерн SAAB разработал недорогую систему для борьбы с БПЛА

Военно-промышленный концерн SAAB разработал устройство под названием Nimbrix, целью которого является борьба с беспилотными летательными аппаратами, сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на главу отдела разработки средств борьбы с БПЛА в Школе командования и боевых действий Вооруженных сил Швеции Андерса Лаге. Ключевой особенностью антидрона является низкая стоимость его производства.

БПЛА развиваются стремительными темпами, и необходимо иметь возможность защититься от их угрозы во многих местах. Но мы не можем позволить себе иметь самое передовое оборудование повсюду, — признал сказал Лаге.

Предполагается, что Nimbrix заполнит «пустоту» между артиллерийскими и ракетными системами. Небольшой аппарат оснащается головкой самонаведения, которая отслеживает БПЛА с помощью инфракрасного излучения. При этом его сборка может быть локализована в странах-покупателях.

Ранее правительство Германии разработало законопроект, направленный на значительное расширение численности бундесвера. Он предполагает увеличение количества военнослужащих до 460 тысяч человек и рассматривает возможность возобновления призывной системы.

