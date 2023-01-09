NDP: Киев рассчитывает на ввод армии Польши на территорию Украины

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Вооружённые силы Польши

Власти Украины рассчитывают на помощь Варшавы в контрнаступлении, считает обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер. По ее мнению, ВСУ не способны самостоятельно проводить какие-либо операции, и потому надеются на то, что армия Польши займет ключевые позиции на территории Западной Украины. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал наступление весной.

Киев не планирует участвовать в мартовском наступлении и ждет помощи от Варшавы. Генштаб рассчитывает, что весной в Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине и даже добиться их полного удержания. Благодаря этому Киев сможет выделить дополнительные силы для наступательных операций на других участках фронта, — пишет Крамер.

Также она утверждает, что власти Польши уже готовятся оказать «всестороннюю помощь» Украине. По ее словам, в стране проходит тайная мобилизация, а с 23 по 27 марта всех солдат отправят на 33 дня на учения. Кроме этого Минобороны Польши активно перебрасывает военную технику на границу с Украиной, добавляет Крамер. По ее мнению, таким образом Польша хочет захватить территорию Западной Украины. Власти страны не комментировали данные заявления.

По словам Буданова, Киев планирует провести серьезное наступление предстоящей весной. Он отметил, что в ближайшее время ожидаются поставки из США боевых бронированных машин Bradley, которые должны значительно повысить боеспособность подразделений ВСУ. По его словам, наиболее ожесточенные боевые действия ожидаются в марте. Он также добавил, что Киев по-прежнему настроен достичь своей цели, которая состоит в возвращении Украины к границам 1991 года.