Глава военной разведки Украины Буданов анонсировал наступление весной

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Киев планирует провести серьезное наступление предстоящей весной, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC. Он отметил, что в ближайшее время ожидаются поставки из США боевых бронированных машин Bradley, которые должны значительно повысить боеспособность подразделений ВСУ.

Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане, — ответил Буданов на вопрос о том, как будет протекать конфликт в ближайшие полгода.

По его словам, наиболее ожесточенные боевые действия ожидаются в марте. Он также добавил, что Киев по-прежнему настроен достичь своей цели, которая состоит в возвращении Украины к границам 1991 года.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в стране началась подготовка к получению американских ЗРК Patriot. По его словам, комплексы будут развернуты в ближайшее время. Кроме того, президент Владимир Зеленский вместе с дипломатами работают над поставками новых типов западного оружия, прежде всего танков и другой бронетехники.

В декабре министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что ВСУ готовятся к наступательным действиям уже этой зимой. По его словам, украинские военные имеют большое количество зимней экипировки, что позволит им без особых препятствий идти в наступление.