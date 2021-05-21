Назвавшая марш вышиванок «парадом быдла» украинка потеряла работу

https://static.news.ru/photo/b87ab5d6-bad9-11eb-8f06-96000091f725_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Украины Евгения Бабкова, назвавшая прошедший в Харькове 20 мая марш вышиванок «парадом быдла», записала видео с извинениями. Ролик опубликован в Telegram-канале «Харьков 1654».

Девушка попросила прощения у всех, кого обидела, и пообещала не допускать оскорбительных высказываний в будущем. Бабкова также сообщила, что из-за своей реплики она лишилась работы. Украинка признала, что «сполна поплатилась за свои действия». Девушка добавила, что ценит культуру Украины.

20 мая на Украине отмечался день вышиванок, в городах страны прошли шествия людей в национальной одежде. Одно из таких мероприятий состоялось в Харькове. Во время шествия журналист попросил прокомментировать происходящее очевидицу, которой оказалась Бабкова. Она заявила, что считает всё это отвратительным. По её мнению, на марш вышли люди, которые очень мало зарабатывают. Далее девушка утвердительно ответила на вопрос журналиста, считает ли она марш вышиванок «парадом быдла».