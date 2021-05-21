Жительница Харькова назвала парад вышиванок «маршем быдла»

https://static.news.ru/photo/4664a9d2-ba5e-11eb-a0ca-96000091f725_660.jpg Фото: Zuma\TASS

На Украине 20 мая отметили день вышиванок. В этот день по стране проходят шествия людей в национальных одежда. Многие из них кричат «Слава Украине! Героям Слава!». Жительница Харькова в разговоре с журналистом назвала происходящее «маршем быдла» пишет KP.RU.

Сотрудник СМИ во время праздника подошёл к женщине и спросил её мнение относительно парада. Она заявила, что считает всё это отвратительным. Харьковчанка напомнила, что указанный лозунг является нацистским. По её мнению, на марш выходят люди, которые очень мало зарабатывают. И они занимаются «ерундой» вместо того, чтобы восстанавливать экономику страны и самообразовываться.

Журналист спросил собеседницу, считает ли она парад «маршем быдла».

Отчасти да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать в большинстве своём, — ответила украинка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и поздравил граждан страны с наступающим Днём вышиванки. Правда, сделал это национальный лидер в русской косоворотке. Зеленский выложил видео в Instagram и получил в ответ множество гневных комментариев.

Президент Украины заявил, что вышиванка для народа является гордостью, символом и сокровищем. Одетый в косоворотку лидер, очевидно, неправильно выбрал наряд, что было отмечено его подписчиками. Один из них, под ником Тарас Махно, удивился тому, что Зеленский назвал гордостью украинцев русскую косоворотку.