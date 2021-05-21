Жительница Харькова назвала парад вышиванок «маршем быдла»

На Украине 20 мая отметили день вышиванок. В этот день по стране проходят шествия людей в национальных одежда. Многие из них кричат «Слава Украине! Героям Слава!». Жительница Харькова в разговоре с журналистом назвала происходящее «маршем быдла» пишет KP.RU.
Сотрудник СМИ во время праздника подошёл к женщине и спросил её мнение относительно парада. Она заявила, что считает всё это отвратительным. Харьковчанка напомнила, что указанный лозунг является нацистским. По её мнению, на марш выходят люди, которые очень мало зарабатывают. И они занимаются «ерундой» вместо того, чтобы восстанавливать экономику страны и самообразовываться.
Журналист спросил собеседницу, считает ли она парад «маршем быдла».
Отчасти да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать в большинстве своём, — ответила украинка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и поздравил граждан страны с наступающим Днём вышиванки. Правда, сделал это национальный лидер в русской косоворотке. Зеленский выложил видео в Instagram и получил в ответ множество гневных комментариев.
Президент Украины заявил, что вышиванка для народа является гордостью, символом и сокровищем. Одетый в косоворотку лидер, очевидно, неправильно выбрал наряд, что было отмечено его подписчиками. Один из них, под ником Тарас Махно, удивился тому, что Зеленский назвал гордостью украинцев русскую косоворотку.
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