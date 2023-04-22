Названы условия изменения отношений Германии и России Политолог Сергиенко: изменить отношения ФРГ и России может принуждение Киева к переговорам с Москвой

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Отношения между Германией и Россией могут измениться в лучшую сторону в случае ухудшения экономической ситуации в Европе, а также с началом мирных переговоров между Москвой и Киевом, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Сергиенко, комментируя высылку российских дипломатов из ФРГ. Он добавил, что простые немцы русофобию политиков не поддерживают.

Предпосылки к изменениям могут быть в случае масштабного экономического кризиса в Европе, в частности в Германии, а также принуждения Зеленского сесть за стол переговоров по российской повестке, — заявил Сергиенко.

Он отметил, что «пропаганда свое дело делает», но крики о защите демократии, помощи Украине и «наказании русских» исходят от политиков, однако среди простых граждан ФРГ есть понимание того, что им военный конфликт на Украине не нужен.

Простые немцы, особенно на востоке Германии, не приветствуют русофобию, практически вся Восточная Германия, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Германия выслала 20 российских дипломатов. В МИД РФ пообещали дать на это зеркальный ответ. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Россию должны будут покинуть более двух десятков немецких дипломатов. По сведениям СМИ Германии, из РФ вышлют 34 дипломата ФРГ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что высылка вряд ли приведет к полному разрыву отношений между двумя странами. Однако она не исключила жесткой реакции Москвы, если из Германии будет выслана вся российская дипмиссия.