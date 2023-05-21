Названы сроки запуска газового хаба в Турции Минэнерго Турции: газовый хаб заработает максимум в течение года

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны заработает максимум в течение года. По нему будут поставляться в том числе утраченные объемы транзита через «Северный поток», пояснил министр в эфире телеканала Haber Global.

Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции, — отметил Донмез.

Он добавил, что газовый хаб очень нужен Южной Европе. В странах этого региона не спрашивают, будет хаб или нет, их интересует, когда он заработает, сказал министр.

Донмез ранее говорил, что Турция способна поставлять в Европу через газовый хаб почти 40 млрд кубометров газа. Сейчас Анкара ведет переговоры с 15 странами, которые могут стать участниками проекта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат работу над реализацией проекта газового хаба в Турции. Он уточнил, что задача стоит сложная, могут возникать задержки по времени, технические и иные проблемы.