Названы сроки начала обучения украинских танкистов в Германии Spiegel: бундесвер начнет обучать бойцов ВСУ управлению Leopard 2 на следующей неделе

Фото: bundeswehr.de

Бундесвер начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что ВВС ФРГ уже доставили в страну из Польши первые группы бойцов ВСУ.

По имеющимся данным, обучение будет проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер, где украинцев уже учат обращаться с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder. Предполагается, что курсы будут ускоренными и займут не более 6–8 недель, в то время как стандартная подготовка длится в течение нескольких лет. Украинских военных будут обучать базовым навыкам обращения с танками и отработке взаимодействия на поле боя Leopard и Marder.

Если все пойдет по плану, первые украинские военные отправятся на фронт на танках Leopard 2 в конце марта, подчеркивает издание. Отмечается, что всего с начала спецоперации в Германии прошли обучение обращению с зенитными самоходными установками Gepard и гаубицами Panzerhaubitze 2000 порядка 1,5 тысячи бойцов ВСУ.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что Германия поставит на Украину танки Leopard 2 до конца марта. Он отметил, что речь идет лишь о первом батальоне военной техники. Впоследствии другие страны передадут Украине танки Leopard 1A5. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, а также Польша.

Также сообщалось, что Варшава пообещала поставить Киеву танки PT-91 Twardy. При этом стало известно, что Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.

При этом в Киеве рассчитывали в качестве первой партии получить порядка 140 танков от 12 государств.

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о сокращенной программе обучения танкистов ВСУ на Leopard 2 — «брехня». Он не исключил, что боевыми машинами будут управлять польские экипажи.