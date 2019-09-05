https://static.news.ru/photo/1d4c49ea-cfed-11e9-af7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг европейских государств по количеству потребляемого чистого спирта на душу населения в год. Первое место в нём заняла Литва (15 л), второе — Чехия (14,4 л), третье — Германия (13,4 л). Россия участие в исследовании не принимала.

Среднестатистический житель Евросоюза (включая данные не входящих в него Норвегии и Швейцарии) потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья, — говорится в исследовании, размещённом на сайте Европейского бюро ВОЗ.

Специалисты ВОЗ подчеркнули, что если убрать из общего числа всех трезвенников, то на пьющих придётся по три бутылки в неделю, что приводит к более серьёзным последствиям для здоровья. Порядка 290 тысяч человек в Европе ежегодно умирают по причинам, связанным с употреблением алкоголя.

Как писал News.ru, британцы склонны к пьянству больше всех в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Global Drug Survey. Он показал, что жители Великобритании напиваются практически раз в неделю, или 51,1 раза в год. Несколько отстают от них американские, канадские, австралийские, датские и индийские любители алкоголя.