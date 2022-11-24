Названы причины соглашения Сербии и Косово по автомобильным номерам Политолог Бышок: Сербия и Косово заключили договор по автономерам по демографическим причинам

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Белград, столица Сербия

Договор между Сербией и Косово по проблеме автомобильных номеров был заключен из-за демографических предпосылок, рассказал Lenta.ru политолог Станислав Бышок. По его словам, в последние десятилетия сербов в Косове становится все меньше, чем албанцев. Эксперт считает, что Белграду незачем держаться за эту территорию, если сербы на ней представляют меньшинство. Он полагает, что сербским властям следовало бы поспособствовать переезду косовских сербов на родину.

После ряда осложнений выяснится, что сербы составляют настолько малую часть Косова, что для Сербии как государства было бы проще и выгоднее способствовать переезду оставшегося меньшинства в остальную часть Сербии, а далее более открыто рассматривать вопрос о признании независимости Косова. Если на этой территории не останется сербов, то совершенно непонятно, зачем Белграду держаться за эту территорию, — рассказал Бышок.

Политолог считает борьбу Сербии за «уже несербское» Косово бессмысленной. По его словам сербские политики живут в условиях двойственности, когда они заявляют, что сделают все для присоединения Косова к Сербии, но при этом понимают, что это было бы нецелесообразно.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее сообщил, что Сербия и Косово достигли договоренности по вопросу перерегистрации автомобильных номеров и предотвращению эскалации. Он отметил, что в ближайшие дни пригласит обе стороны для обсуждения дальнейших действий.