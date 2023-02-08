Названы причины потери популярности Зеленского среди украинцев Политолог Ярошенко: отказ от мирного урегулирования конфликтов лишил Зеленского популярности

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский потерял свою популярность среди населения еще в 2019 году, когда отказался от мирного регулирования конфликта в Донбассе, считает политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. Он объяснил «360», что после начала специальной военной операции на Украине рейтинг Зеленского вырос из-за того, что Россия позиционировалась как агрессор, но позже украинцы начали понимать, что их лидер ведет народ к гибели.

Зеленский уже в 2019 году после избрания президентом потерял популярность у украинцев, потому что не сдержал предвыборных обещаний, связанных с мирным урегулированием конфликта в Донбассе, — отметил политолог.

Эксперт также уверен, что украинская элита никогда не воспринимала действующего лидера и была настроена против него. По мнению Ярошенко, на Украине среди чиновников действует позиция «борьба против всех». Сейчас ситуация обостряется ростом коррупционной борьбы.

Политолог считает, что у Украины в настоящее время нет выбора, кто будет управлять государством. Зеленский поддерживается Западом и ведет себя в соответствии с тем, как удобно ЕС и США.

Западу нужна более или менее консолидированная Украина, которая должна продолжать создавать для России угрозы и должна, к сожалению, отправлять все новых и новых своих граждан на убой. Поэтому внутренний раскол американцам, как хозяевам и владельцам всего этого русофобского проекта, не нужен. Поэтому США не допустят, чтобы к власти пришли кандидаты из других стран, — заключил Ярошенко.

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил, что Зеленский является пятой колонной для Украины и Европы. По его словам, появление Зеленского на президентском посту стало приговором для Украины, а внедрение в европейскую дипломатию стало приговором для Европы, но критиковать его при этом считается неприличным.