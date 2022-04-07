Названы последствия для России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Большинство натовских аналитиков рассматривает вступление двух государств в Альянс как «пакетную сделку», что, с одной стороны, будет означать увеличение прямой границы стран НАТО с Россией примерно в два раза, с другой — может навлечь гнев РФ, которая даст соответствующий ответ, рассказал NEWS.ru эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков. По его словам, у членов Евросоюза нет консенсуса по поводу включения Финляндии и Швеции в военный блок. Несмотря на то что более половины жителей Финляндии, согласно социологическим опросам, поддерживают вступление страны в НАТО, до формального членства в Альянсе необходимо пройти большой путь.

Финляндия заходит первой, вслед за ней подтягивается Швеция. Эти две скандинавские страны рассматриваются единым блоком. Тогда практически вся Скандинавия становится членом Североатлантического альянса. Соответственно, прямая граница стран НАТО с Россией увеличится где-то в два раза. Это сразу серьёзно меняет военно-стратегическую ситуацию, — объяснил Ермаков.

При этом, как отметил собеседник, этот момент пугает некоторых натовских аналитиков, так как в связи с российской спецоперацией на Украине и готовностью РФ чётко отстаивать свои национальные интересы возник вопрос о необходимости прямого членства этих стран в Альянсе.

Серьёзная интрига будет на саммите в Мадриде, где может состояться формальное одобрение возможной заявки Финляндии на вступление в Альянс. Есть у НАТО два варианта: формальное и неформальное членство, когда обе страны представляют свою территорию для определённых структур НАТО и ЕС, в том числе центр по борьбе с гибридными угрозами, а также для военных манёвров. Сейчас натовские стратеги ломают голову, стоит ли допустить формальное членство. Здесь всё будет зависеть от того, каким образом НАТО будет просчитывать возможную реакцию России, — пояснил Ермаков.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии готовятся подать заявку на членство в НАТО: это может произойти уже в конце апреля. Ожидается, что президент страны Саули Ниинистё объявит о намерении вступить в Североатлантический альянс в ходе парламентских дебатов.

Вступление Финляндии в НАТО должно быть одобрено всеми государствами-членами. После того как все члены Альянса дадут свое согласие, генеральный секретарь Блока официально приглашает страну-кандидата вступить в организацию.