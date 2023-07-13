Названо имя педофила-телеведущего с BBC Телеведущий BBC Хью Эдвардс оказался в центре скандала с детскими секс-фото

Фото: Om1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хью Эдвардс

Жена известного британского телеведущего Хью Эдвардса Вики Флинд заявила, что ее супруг является той самой звездой BBC, которая оказалась в эпицентре скандала с детскими секс-фото, пишет Daily Mail. По ее словам, Эдвардс страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем и находится в больнице после появившихся заявлений о том, что сотрудник BBC купил у подростка интимные фотографии за 35 тысяч фунтов, а также флиртовал со школьником в соцсетях.

В свете недавнего сообщения о ведущем BBC я делаю это заявление от имени моего мужа Хью Эдвардса после пяти чрезвычайно трудных дней для нашей семьи. Я делаю это в первую очередь из-за беспокойства о его психическом состоянии и для защиты наших детей. У Хью серьезные проблемы с психическим здоровьем. В последние годы он лечился от тяжелой депрессии. События последних дней сильно ухудшили ситуацию, он перенес еще один серьезный приступ и сейчас находится на стационарном лечении, где останется в обозримом будущем, — сказала Флинд.

Кроме того, после заявления жены Эдвардса несколько сотрудников BBC признались, что получали от него «неуместные» сообщения в соцсетях, которые заставили их «чувствовать себя некомфортно». По данным газеты, Эдвардс открыто говорил о 20-летней борьбе с психологическими проблемами. В 2022 году он заявил, что приступ депрессии «приковал его к постели». При этом полиция Лондона, как пишет Daily Mail, сообщила, что ведущий BBC не совершал никаких уголовных преступлений.

Детективы из отдела по борьбе с преступностью завершили оценку и определили, что нет никакой информации, указывающей на совершение уголовного преступления, — приводит цитату полиции газета.

По словам Флинд, Эдвардс выступит с официальным заявлением по поводу выдвинутых против него обвинений позже, когда поправится.

Я знаю, что Хью глубоко сожалеет о том, что так много коллег пострадали от недавних спекуляций в СМИ. Мы надеемся, что это заявление положит этому конец. Когда он достаточно поправится, он намерен ответить на опубликованные истории, — добавила жена телеведущего.

Хью Эдвардс проработал на BBC около 40 лет, у него пятеро детей от Вики Флинд. 7 июля сообщалось, что он занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых сотрудников BBC.

Он столкнулся с четырьмя обвинениями, к которым относятся выплата молодому человеку около 35 тысяч фунтов за секс-фото, нарушение правил самоизоляции для встречи с другим молодым человеком, отправка сообщений 17-летнему парню с сердечками и поцелуями, а также угрозы в адрес другого юноши с сайта знакомств.

9 июля ведущего BBC отстранили от работы. В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал шокирующими и вызывающими озабоченность обвинения в адрес ведущего BBC.

Родители ребенка, который получал деньги за секс-фото, заявили, что собрали «досье», которое включает информацию о банковских переводах и скриншоты переписки. Отчим молодого человека признался, что просто хочет, чтобы телеведущий перестал присылать мальчику деньги, поскольку он тратит их на наркотики.

11 июля гендиректор BBC Тим Дэви впервые прокомментировал секс-скандал с ведущим компании. Он заявил, что ситуация наносит явный ущерб корпорации, но признался, что до сих пор не разговаривал с ведущим, хотя с момента первой жалобы от родителей мальчика прошло два месяца.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.