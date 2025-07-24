Названа тема, которую Россия и Украина не обсудили в Стамбуле

Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле

Названа тема, которую Россия и Украина не обсудили в Стамбуле Делегации России и Украины не обсуждали пункты меморандумов двух стран

Российская и украинская делегации не обсуждали пункты меморандумов двух стран, сообщает ТАСС. Источник уточнил, что стороны обозначили лишь позиции по соглашениям. Других деталей не приводится.

Пункты по существу не обсуждались, обозначены позиции, констатировано несовпадение общего видения, — уточнил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил обсуждение гуманитарных тем в ходе встречи в Стамбуле. Представитель Кремля положительно высказался о третьем раунде переговоров делегаций Киева и Москвы. При этом Песков подтвердил, что Россия не ожидала какого-либо прорыва от очередной встречи в Стамбуле.

Песков отметил, что российская сторона на переговорах выдвигает конкретные и конструктивные предложения. Представитель Кремля отметил, что обсуждение проходит в позитивном ключе.

Переговорную группу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.