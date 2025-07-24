Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:35

Названа тема, которую Россия и Украина не обсудили в Стамбуле

Делегации России и Украины не обсуждали пункты меморандумов двух стран

Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле Фото: Александр Рюмин/РИА Новости

Российская и украинская делегации не обсуждали пункты меморандумов двух стран, сообщает ТАСС. Источник уточнил, что стороны обозначили лишь позиции по соглашениям. Других деталей не приводится.

Пункты по существу не обсуждались, обозначены позиции, констатировано несовпадение общего видения, — уточнил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил обсуждение гуманитарных тем в ходе встречи в Стамбуле. Представитель Кремля положительно высказался о третьем раунде переговоров делегаций Киева и Москвы. При этом Песков подтвердил, что Россия не ожидала какого-либо прорыва от очередной встречи в Стамбуле.

Песков отметил, что российская сторона на переговорах выдвигает конкретные и конструктивные предложения. Представитель Кремля отметил, что обсуждение проходит в позитивном ключе.

Переговорную группу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Стамбул
Россия
Украина
меморандумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Прибыль компании Маска резко обрушилась
К чему снится прерывание беременности? Мужской и женский взгляд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 июля: где сбои в России
Соцфонд раскрыл, кто с 1 августа получит прибавку к пенсии
Стало известно, будут ли наказывать за неявку в военкомат без повестки
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.