Названа причина отказа Джонсона возвращаться на пост премьера Британии The Guardian: Джонсон снял свою кандидатуру на пост премьера из-за страхов потерять миллионы

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон снял свою кандидатуру на переизбрание на должность главы Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, чтобы сохранить свои многомилионные доходы от публичных выступлений и продажи мемуаров, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в индустрии развлечений. Отмечается, что за счет этого Джонсон зарабатывает около 10 млн фунтов стерлингов в год ($11,3 млн).

По словам источников издания, глава американского агентства по поиску талантов Endeavour, бизнесмен Ари Эмануэль, предупредил Джонсона о том, что если Джонсону не удастся вновь занять премьерское кресло, то проигрыш негативно скажется на доходах экс-премьера — они могут упасть в два раза. В результате бывший глава британского правительства отказался возвращаться на Даунинг-стрит, а в должность премьера вступил 42-летний Риши Сунак, ранее занимавший пост министра финансов.

Согласно информации издания, после своей отставки с должности премьера в июле 2022 года Джонсон вел переговоры с Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency по вопросу оплачиваемых публичных выступлений. С статье отмечается, что среди клиентов HWA значатся, например, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, а также американская теннисистка Серена Уильямс.

Подчеркивается, что представитель Джонсона отрицает подобные предположения. По его мнению, финансовые причины не имели места и были «совершенно не важны» при принятии решения.