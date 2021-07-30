Названа ещё одна причина протестов во Франции

Во Франции не утихают протесты в связи с решением президента Франции Эммануэля Макрона об объявлении в стране массовой вакцинации. Заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД России профессор НИУ ВШЭ Татьяна Зверева в беседе с NEWS.ru объяснила, что протесты местных жителей связаны не только с мерами по сдерживанию пандемии.

По её мнению, доверие французов к президенту упало не только из-за пандемии, хотя это проблема номер один. Сейчас правительству необходимо справиться с новой волной коронавируса, избежать самоизоляции, закрытия ресторанов, кафе и отелей. В стране принимаются меры для борьбы с пандемией, но французам это не нравится.

Национальный характер французов такой, что они не любят ограничения, которые сами на себя не накладывают. Некоторыми протестующими это воспринимается как давление сверху, нарушение прав, — сказала Зверева.

Она подчеркнула, что в целом такая ситуация связана не только с эпидемией. Пандемия является «лакмусовой бумажкой», триггером протестов. Программа реформ, которые правительство пытается провести не первый год, направлена на структурное изменение, перестройку и модернизацию политической и экономической жизни. Программа затрагивает интересы широких слоёв населения, которое начало реагировать.

Это реакция общества на реформы, которые воспринимаются как ущемление экономических и социальных прав, — добавила Зверева.

Эксперт отметила, что пока трудно сказать, когда закончатся протесты во Франции. По мнению Зверевой, как правило, протестные движения развиваются по синусоиде. Во Франции всегда протестующих меньше, чем количество французов, которые молча поддерживают меры правительства. В целом люди понимают, что необходимо бороться с пандемией. Против в основном выступает молодёжь, люди, которые, возможно, не до конца погружены в проблематику и не понимают специфику сложившейся ситуации, а также оппозиционеры, которые недовольны политикой правительства.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции охватила всю территорию страны. На данный момент зафиксировано 27 тысяч новых случаев заражения в неделю, что превышает средний уровень заболеваемости за прошедшую неделю на восемь тысяч.