Названа цель визита Шрёдера в Москву Жена экс-канцлера ФРГ Шредера заявила о его визите в Москву для обсуждения энергополитики

Фото: Jens Schicke via www.imago-image/Global Look Press

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прилетел в Москву, чтобы провести «переговоры по энергетической политике». Об этом пишет Spiegel со ссылкой на супругу социал-демократа Co-Ён Шрёдер-Ким. Она сообщила журналисту издания некоторые подробности внезапного вояжа 77-летнего политика в российскую столицу.

Да, это правда, — подтвердила жена экс-канцлера факт его нахождения в Москве. — Он не в отпуске, а ведет переговоры об энергетической политике.

С кем именно, госпожа Шрёдер-Ким не уточнила. Неизвестно также, наделял ли сам Шрёдер ее полномочиями делать такие заявления. Spiegel online предполагает, что речь идет о поставках газа по трубопроводу «Северный поток». При этом известно, что экс-канцлер, возглавлявший немецкое правительство в 1998–2005 годах, давно не имеет отношения к принятию решений в Берлине. Кроме того, из-за близких связей с Москвой у председателя комитета акционеров Nord Stream AG и бывшего председателя совета директоров «Роснефти» сейчас серьезные проблемы в рядах собственной партии. Критики даже требуют лишить экс-канцлера на пенсии положенного ему офиса.

Из других источников Spiegel узнал, что Шрёдер прибыл в Москву в воскресенье и уже в этот вторник улетает обратно. По данным издания, «в Москву он прилетел через Баку». Официально Шрёдер в последний раз прилетал в столицу РФ в марте, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным об Украине.

Мы слышали, что господин Шрёдер планирует поездку в Москву или, возможно, уже находится в Москве. К сожалению, у нас нет никакой дополнительной информации на этот счет. Посольство не было задействовано в организации данного визита, — сообщили NEWS.ru в дипмиссии ФРГ в Москве.

Напомним, в мае Шрёдер решил отказаться от своего поста наблюдателя в «Роснефти», а также заявил, что отказывается от предлагаемой должности наблюдателя в «Газпроме». В последний раз немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах потребовал изгнать Шрёдера из рядов Социал-демократической партии Германии. Уже через несколько дней Арбитражная комиссия СДПГ намерена принять решение о его исключении — предположительно, в первую неделю августа. После чего Шрёдер сможет подать апелляцию в течение двух недель.