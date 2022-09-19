Назван самый дешевый вариант для транзита в Европу Основатель визового центра Певзнер назвал Турцию самым дешевым вариантом для транзита в ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транзит через Турцию сегодня — самый бюджетный вариант для путешествий в Европу, рассказал в интервью Lenta.ru основатель визового центра Юрий Певзнер. По его словам самые недорогие варианты перелета на текущий момент уже оказались закрыты. Также в качестве варианта для транзита эксперт предлагает рассмотреть Грузию.

Был вариант въезда через Литву — это и был самый бюджетный вариант. Но сейчас мы знаем, что границы Прибалтики закрыты для граждан России, поэтому этот вариант больше невозможен. <...> Самый дешевый сегодня (вариант — ред. NEWS.ru) — это Турция, — рассказал эксперт.

Певзнер рассказал, что пересадки также можно делать в Объединенных Арабских Эмиратах, что будет стоить значительно дороже. Также в качестве варианта для транзита эксперт предлагает рассмотреть Грузию.

Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд граждан России с действующими шенгенскими визами, в том числе выданными третьими государствами, следует из сообщения на сайте эстонского кабмина. Ограничение касается не всех граждан, а в первую очередь туристов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что намерена лоббировать аналогичные действия всех стран ЕС.