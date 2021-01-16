Навального в Берлине круглосуточно охраняли полицейские

https://static.news.ru/photo/607b7372-58cb-11eb-8b15-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Сотрудники правоохранительных органов Берлина круглосуточно охраняли политика Алексея Навального, когда тот находился в Германии. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, охраной занималась специальная группа представителей полиции, которая является частью команды, охраняющей гостей правительства ФРГ.

Алексея Навального в Германии 24/7 охраняла спецгруппа полицейских из команды по охране гостей немецкого правительства, — написал он в Twitter.

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20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

17 декабря политик возвращается в Москву. Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров. Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.