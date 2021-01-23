Навального не впустили в принадлежавшую Путину дрезденскую квартиру

https://static.news.ru/photo/1b5fe7f0-5dc1-11eb-982b-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Блогер Алексей Навальный, когда был в Германии, пытался попасть в бывшую квартиру семьи Путиных. Но её нынешний хозяин отказал ему в экскурсии.

Как сообщил изданию BILD сам квартиросъёмщик Йорг Хофманн, иногда ему надоедают «автобусы с российскими туристами», которые пытаются осмотреть трёхкомнатную квартиру.

Они думают, что здесь — музей Путина, — посетовал столяр-мебельщик Хофманн.

Он никого не пускает, поэтому отказал и Навальному, который пришёл накануне Рождества в окружении телохранителей. Немец предположил, что блогер снимал документальный фильм.

Хоффман живёт в квартире с 1991 года. Ключи ему передал лично Владимир Путин, который занимал апартаменты с 1985 года. Члены семьи тогда показались ему «милыми людьми».

Немец уже давно сделал там ремонт, но рассказал, что когда там жили Путины, «везде стояла тёмная российская мебель, типичные для ГДР „алюминиевые“ обои и бежевое ковровое покрытие».

Вернувшийся на родину Алексей Навальный арестован на 30 суток. Об этом 18 января сообщал NEWS.ru. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда доставили задержанного в Шереметьево блогера.