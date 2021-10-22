НАТО ввела в эксплуатацию бывшую советскую авиабазу в Прибалтике

ВВС стран — членов НАТО начали полномасштабное использование бывшей советской авиабазы Лиелварде в Латвии. Она была создана ещё в 1970 году и являлась крупнейшей в Прибалтике, сообщает «Интерфакс».

Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к ещё одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолёты в любое время суток и в любых погодных условиях, — приводит агентство сообщение Альянса.

Отмечается, что аэродром может быть использован в качестве запасной взлётно-посадочной площадки для истребителей НАТО, патрулирующих Балтийский регион.

Это означает, что в Лиелварде будут направляться самолёты в случае невозможности использования авиабаз Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве. Ожидается, что в ближайшее время туда прибудут датские истребители F-16.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает свои силы к границам России на фоне призывов к её военному сдерживанию. Шойгу подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Однако, по его мнению, Альянс не готов к равноправному диалогу по данному вопросу.