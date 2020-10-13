НАТО доверяет выводам Норвегии о причастности РФ к кибератакам на парламент

https://static.news.ru/photo/63331030-0d89-11eb-80d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Североатлантический альянс доверяет властям Норвегии. Организация считает, что за кибератакой на парламент страны стояла Россия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Хакерская атака на парламент — это серьёзно, и мы доверяем выводам норвежских властей о том, что за кибератакой стоит Россия, — заявил глава Североатлантического альянса в эфире норвежского телеканала ТV2.

По его словам, подобные схемы «наблюдались и в других странах». Это вызывает обеспокоенность Альянса. Столтенберг назвал атаки неприемлемыми и подрывающими доверие.

24 августа злоумышленники взломали электронную почту ряда политиков в парламенте Норвегии. Тогда власти заявили, что был скачан некоторый массив данных. Во вторник, 13 октября, в МИД Норвегии со ссылкой на правительство заявили, что за этой хакерской атакой якобы стояла Россия.

Как писал NEWS.ru, глава Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал обвинения норвежского правительства бездоказательными. По его словам, Осло не предложил обсудить этот инцидент на уровне экспертов.

Косачев также напомнил, что месяц назад был задержан сотрудник аппарата Совета Федерации после заявления сотрудника норвежского парламента. Полиция не смогла доказать вину россиянина, но перед ним даже не извинились.