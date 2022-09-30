«Настроение полушоковое»: экс-депутат бундестага о «Северных потоках» Экс-депутат бундестага Гердт: немцы в полушоковом состоянии после аварии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press

Жители Германии впали в полушоковое состояние из-за аварии на «Северных потоках» перед отопительным сезоном, заявил экс-депутат бундестага от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его словам, которые передают «Народные Новости», подрыв газопроводов был единственной возможностью помешать его запуску, ведь власти страны уже были готовы к этому. Также политик заявил о причастности США к аварии.

Сейчас общее германское настроение полушоковое, при таком состоянии человек несет бред. Ему бы дать пощечину, чтобы пришел в себя. Не знаю, кто даст такую оплеуху нашим политикам, чтобы они стали говорить о причастности США к повреждению трубопроводов, — заявил Гердт.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Вальдемар Гердт до этого призвал жителей ФРГ, которым не хватает средств платить по счетам за газ, писать отказ и направлять его властям. Политик считает, что правительство должно заняться этим вопросом и поддержать население. По его словам, в будущем цены будут расти, а у 60–70% населения нет возможности оплачивать счета за настолько дорогой энергоноситель.