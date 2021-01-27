«Нафтогаз Украины» объявил о 10-копеечном снижении цены на газ

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Стоимость газа для населения Украины в феврале 2021 года будет снижена на дополнительные 10 копеек от рекомендованного правительством уровня в 6,99 гривны за кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

Такое снижение в компании объяснили готовностью пожертвовать собственной наценкой.

Вместе с тем отмечается, что в цену не включена стоимость доставки газа до потребителей, передаёт Regnum.

В свою очередь глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook объяснил символическое уменьшение расценок государственным регулированием и обязательствами компании перед гражданами и тем, что компания ценит клиентов.

Он также напомнил, что любой абонент может сменить поставщика газа в течение трёх дней, и посетовал на отсутствие серьёзной конкуренции на рынке из-за государственного регулирования цен на газ.

Газ подорожал в стране с 1 января, это вызвало возмущение граждан. Предыдущее повышение расценок было в сентябре прошлого года. В регионах проходят локальные протестные акции. В ряде случаев недовольные украинцы стали перекрывать дороги.

Сейчас поставщики продают голубое топливо населению по цене от 6,99 до 10 гривен за кубометр. Как писал NEWS.ru, с февраля на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона власти приняли решение ограничить стоимость для потребителей минимальной планкой в 6,99 гривен, которую поставщики превышать не имеют права.