https://static.news.ru/photo/d0a6835e-5164-11ea-80a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков за потерю имущества в Крыму подал «Нафтогаз». Об этом украинская компания сообщила в Twitter.

10 января Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по делу о возмещении убытков 12 украинским компаниям за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года. В рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге украинская нефтяная компания дополнительно обосновала своё заявление о сумме возмещения убытков, «причинённых незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году, сказано в сообщении.

Размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд, — пояснили в «Нафтогазе».

При этом об этой сумме говорилось и ранее. 10 февраля о желаемой компенсации сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Суд в Гааге принял решение обязать российскую сторону выплатить компенсацию Украине в связи с потерями активов в Крыму в мае 2018 года. Разбирательство по данному делу началось в октябре 2016 года, инициатором выступила государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз». Госкомпания совместно со своими «дочерними» структурами требовала от РФ компенсацию в размере $8 млрд за утраченные активы на полуострове.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери Крыма за время нахождения в составе Украины и заставить Киев их компенсировать. Об этом он заявил в ходе совместного заседания Совета Думы и Госсовета республики в Симферополе, посвящённом годовщине Крымской весны.

Как писал NEWS.ru, ранее Витренко потребовал от «Нафтогаза» многомиллионную премию за выигранный спор с «Газпромом». Выплаты вознаграждения он пытается добиться через Печерский районный суд Киева.