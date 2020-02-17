Ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков за потерю имущества в Крыму подал «Нафтогаз». Об этом украинская компания сообщила в Twitter.
10 января Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по делу о возмещении убытков 12 украинским компаниям за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года. В рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге украинская нефтяная компания дополнительно обосновала своё заявление о сумме возмещения убытков, «причинённых незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году, сказано в сообщении.
Размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд, — пояснили в «Нафтогазе».
При этом об этой сумме говорилось и ранее. 10 февраля о желаемой компенсации сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Суд в Гааге принял решение обязать российскую сторону выплатить компенсацию Украине в связи с потерями активов в Крыму в мае 2018 года. Разбирательство по данному делу началось в октябре 2016 года, инициатором выступила государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз». Госкомпания совместно со своими «дочерними» структурами требовала от РФ компенсацию в размере $8 млрд за утраченные активы на полуострове.
После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери Крыма за время нахождения в составе Украины и заставить Киев их компенсировать. Об этом он заявил в ходе совместного заседания Совета Думы и Госсовета республики в Симферополе, посвящённом годовщине Крымской весны.
Как писал NEWS.ru, ранее Витренко потребовал от «Нафтогаза» многомиллионную премию за выигранный спор с «Газпромом». Выплаты вознаграждения он пытается добиться через Печерский районный суд Киева.