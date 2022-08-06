Над Запорожской областью подняли российский флаг Над городом Днепрорудное в Запорожье подняли российский флаг

Фото: shutterstock

Российские военные вывесили отечественный триколор на телевизионной башне в городе Днепрорудном Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников церемонии. Заявляется, что он был установлен на высоте 110 метров.

Теперь наш российский флаг развевается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой, — рассказал анонимный сотрудник силового ведомства.

Город Днепрорудное был занят российскими военными в середине марта, в связи с этим со здания администрации города убрали трезубец Украины. Один из сотрудников местной городской управы рассказал, что украинский национальный символ плохо сочетался с вознесенным на флагшток флагом России, из-за чего его попросту спилили.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о массовом дезертирстве украинских солдат на Запорожском и Харьковском направлениях. В ведомстве отметили, что они оставляют своих позиции из-за больших потерь личного состава и уходят в центральные и западные районы Украины.