Минобороны России сообщило о массовом дезертирстве украинских солдат Минобороны РФ: две бригады ВСУ на харьковском и запорожском направлениях массово оставляют позиции

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Солдаты 93-й механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении и 128-й горно-штурмовой бригады на Запорожском направлении массово дезертируют в центральные и западные районы Украины, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он пояснил, что противник оставляет позиции из-за больших потерь личного состава.

Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений, — сказал Конашенков

Также он сообщил, что ВКС России вывели из строя пункт временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова. Всего уничтожено до 200 человек личного состава и семь единиц бронетехники.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России высокоточным ударом по заводу в Харькове уничтожили две американские пусковые установки HIMARS. Также ликвидированы 53 украинских бойца, включая иностранных наемников, располагавшихся на территории предприятия.